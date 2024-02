Il Consiglio comunale di Barletta è tornato a riunirsi in seduta pomeridiana ieri presso la sala consiliare di via Zanardelli, con il principale obiettivo di approvare il Bilancio di previsione 2024, già introdotto dalla relazione dell’assessore Davide Campese durante la scorsa assemblea. Questo segue il nuovo iter previsto per il fondamentale documento finanziario come previsto dalla legge del 2023.

Tuttavia, la riunione di ieri si è aperta con le comunicazioni ufficiali delle dimissioni del consigliere Filippo Caracciolo (Partito Democratico) dal consesso cittadino, per una complessa conciliazione con gli impegni da consigliere regionale; in sua sostituzione entrato a far parte della massima assise barlettana è Massimo Spinazzola, primo dei non eletti nella lista dello stesso Partito. Un nome già presente nella scorsa consigliatura, anche se nella maggioranza di Cannito. Inoltre, in seguito alle interrogazioni alla Amministrazione da parte dei consiglieri, è tornata al centro la questione che sta coprendo l’attualità cittadina negli ultimi giorni, cioè la questione relativa alla chiusura obbligata del PalaMarchiselli: la risposta dell’assessore ai Lavori Pubblici, Lucia Ricatti, ha ripercorso quanto dichiarato dal Sindaco negli scorsi giorni in un incontro con la stampa. Denunciato dal consigliere Paolillo (Partito Democratico) l’ultimo atto vandalico perpetratosi ai danni della scalinata della centralissima chiesa dei Greci, avanzando richieste risolutive immediate visto che tali problematiche si ripropongono ormai puntualmente da anni; le soluzioni potrebbero essere la videosorveglianza, che la stessa assessore Ricatti ha detto essere un’intenzione di quest’ Amministrazione, e/o una cancellata in conformità con le eventuali autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Dopo un’attenta discussione tra i consiglieri, è stata approvata la Nota di aggiornamento del DUP (Documento Unico di Programmazione) 2024/2026 con relativi emendamenti, atto propedeutico all’approvazione del Bilancio.

Nell’intervento conclusivo il sindaco Mino Cannito ha voluto ricordare che: «Il Comune di Barletta è un Comune virtuoso per la tenuta dei conti pubblici, uno dei migliori in Puglia […] Siamo disponibili ad accogliere i Giochi del Mediterraneo e lo farò presente al Ministro dello Sport Abodi». 100 mila euro sono stati inseriti nel Bilancio per l’Ambiente in generale, più degli anni passati. In ultimo la richiesta del Primo cittadino rivolta alla Regione, ma anche allo Stato, affinchè contribuiscano a ridurre il peso della TARI che si prospetta un ulteriore aumento.

Il Bilancio di previsione è stato approvato con 22 voti favorevoli (tutta la maggioranza) con l’indicazione del Sindaco di non approvare gli emendamenti proposti dall’opposizione (politica?!). Infatti, tutti quelli proposti dall’opposizione di centrosinistra sono stati respinti, compreso l’emendamento proposto da Coalizione Civica e sostenuto da tutta l’Opposizione riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche fisiche e sensoriali. Un finanziamento che sarebbe valso ben più di un buon proposito. Di certo non sarà un punto di STOP, ma anzi si dovrà dare più significato a quel concetto di inclusività spesso perseguito solo per moda.