Si ricorda ai cittadini interessati al Servizio di Ristorazione Scolastica degli Istituti statali che entro il 10 marzo 2024 dovranno essere aggiornati, sul Portale genitori della Piattaforma IT CLOUD, i dati e i documenti relativi all’attestazione ISEE dell’anno 2024.

Questa Amministrazione, con Deliberazione di G.C. n. 299 del 5.12.2023, ha inteso andare incontro alle famiglie mantenendo il costo massimo del pasto ad € 4.40, al di sotto del costo reale del singolo pasto, unitamente ad una serie di altre agevolazioni previste in base all’attestazione ISEE.

Si fa presente che, come da direttive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’attestazione ISEE ha validità a partire dal 1° gennaio di ogni anno. Conseguentemente, a partire dall’11 marzo 2024, in mancanza di indicazione dell’importo ISEE e del caricamento della relativa attestazione per l’anno 2024, i Genitori/Tutori dei minori saranno tenuti al pagamento dell’importo massimo di ticket mensa previsto dall’Amministrazione comunale. Per tutti coloro che alla data del 10 marzo avranno caricato correttamente l’attestazione ISEE relativa all’anno 2024, sarà effettuato il ricalcolo del costo del pasto con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2024. Per effettuare l’aggiornamento on-line: Accedere nella sezione anagrafica > Utente > Dati pagamento. Cliccare su modifica compilando i campi con i dati presenti nell’ ISEE aggiornato. A conclusione dell’inserimento dei dati allegare l’attestazione ISEE selezionando SCEGLI FILE.

Per supportare i genitori nella fase di aggiornamento ISEE si potranno contattare:

⦁ UFFICIO MENSA al numero 328.6107128 o via mail all’indirizzo ⦁ [email protected] il lunedì-mercoledì- venerdì: dalle ore 10 alle 13 e martedì/giovedì: dalle ore 17 alle 19.

⦁ PUNTI DI FACILITAZIONE DIGITALE del Comune di Barletta:

Piazza A. Moro, 16 (terzo piano) Tel. 0883/516734

Mail: [email protected] dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.

C.so V. Emanuele, 94 (piano terra) cell.379.2866989

Mail: [email protected] dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 14.

Via Zanardelli (polo della legalità)

Mail: [email protected] dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13:30, il giovedì ore 15.30-18.

Tariffe 2024