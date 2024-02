Vogliamo rendere omaggio ad Alexey Navalny, martire per la libertà e la democrazia, seguendo e facendo nostro il suo invito «L’unica cosa che serve al male per trionfare è che il bene non faccia nulla». Invitiamo tutta la cittadinanza a manifestare, in silenzio e senza vessilli, la propria vicinanza e il proprio sentimento democratico, in un luogo simbolo di Barletta, in Piazza Caduti davanti al Palazzo delle Poste che vide l’eccidio dei nostri 12 concittadini, alle ore 19 di venerdì 23 febbraio. L’invito è stato esteso a tutti i partiti e movimenti politici cittadini. Durante la manifestazione, si darà lettura del discorso di Yulia Navalnaya, moglie di Alexey Navalny, al Consiglio Affari esteri dell’Unione Europea.