Pari e un pizzico di rammarico per due occasioni non sfruttate da Diaz e per un rigore non concesso. Finisce 0-0 a Capaccio Paestum tra Gelbison e Barletta: secondo risultato utile di fila per i biancorossi.

GELBISON (3-5-2): Milan, Muratori, Fontana, De Pace(73’Sall); De Pasquale(78’G.Ferrante), Sicurella, Manzo, Ferrante D., Casiello; Kosovan(69’Barone), Bubas(84’Rodriguez). A disposizione: Cervellera, Dellino, Rodrigues, Altamura, Tazza. All.Erra

BARLETTA(4-3-3): Sapri; Rizzo, Camilleri, Capone, Lobosco; Del Prete, Basanisi, Mancarella(57’Cafagna); Pulina, Diaz(80’La Monica), Caputo(65’Ngom). A disposizione: Bufano, Schelotto, Lacassia, Inguscio, Belladonna, Spinelli. All.Ciullo

Reti:

Note-Angoli 7-1. Ammoniti: Caputo, Casiello, Fontana.

Primo Tempo

1’Subito Gelbison con De Pasquale, Sapri si rifugia in corner.

3’Gelbison ad un passo dal vantaggio. Sicurella svetta di testa da buona posizione, tentativo alto di un soffio.

5’Ancora i campani. Respinta di Gelbison su una conclusione di Ferrante, la palla resta in area e Castello per poco non ribadisce in rete.

18’Chance colossale per Diaz. Lobosco serve l’attaccante argentino che si presenta davanti a Milan, ma si fa ipnotizzare dal portiere locale.

26’Sicurella conclude dopo una bella azione corale, palla fuori.

29’Colpo di testa di Bubas, tentativo alto.

36’Testa di De Pasquale, palla di poco a lato.

45+1’Finisce 0-0 il primo tempo.

Secondo Tempo

49’Colpo di testa di Bubas, palla sul fondo.

56’Cross di Caputo, Pulina arriva sul pallone dalla corsia opposta e rimette in mezzo, ma la difesa della Gelbison libera.

66’Palo clamoroso di Diaz, che colpisce di testa in anticipo su Milan. Sulla ribattuta Ngom viene steso in area ma l’arbitro lascia correre.

79’Sapri! Gran parata del numero 1 barlettano che si oppone alla conclusione ravvicinata di Barone.

90+5’Finisce 0-0 tra Gelbison e Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice