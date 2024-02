Continuità: è la richiesta che il Barletta fa al calendario nel girone H di Serie D. Riavviato il motore con il 2-0 sul Matera, risultato che ha permesso di interrompere un digiuno da vittorie lungo tre mesi, la squadra allenata da Salvatore Ciullo fa visita a una Gelbison in ripresa sul campo dello stadio Tenente Vaudano di Capaccio. Match in diretta oggi pomeriggio su Telesveva alle 14.30 sul canale 18 e via Facebook e YouTube. Cinque i punti di distanza tra i biancorossi e il club di Vallo della Lucania, oggi a metà classifica a quota 30. Una sfida presentata ai microfoni di Pur Barlet da Alessandro Monticciolo, ex allenatore della Gelbison e conoscitore del calcio pugliese.

Il match clou di giornata in alta quota si gioca invece al Giovanni Paolo II di Nardò. Tempo di esordio sulla panchina granata per Massimo Costantino, scelto per prendere il posto dell’esonerato Nicola Ragno dopo il ko nel derby di Gallipoli. Quattro i punti che separano Dambros e soci dalla Team Altamura, capolista attesa in città sulla scorta di 15 risultati utili di fila ma capace di vincere una sola partita nelle ultime sei uscite ufficiali in campionato. Altro derby pugliese è quello del Miramare di Manfredonia, dove arriva un Gallipoli rilanciato in chiave salvezza dalle vittorie su Matera e Nardò. La squadra di Franco Cinque, decima a quota 30, arriva invece dal pareggio sul campo del Santa Maria Cilento e confida nel fattore campo per distanziare ulteriormente il sestultimo posto. Chi chiede continuità al rendimento casalingo è il Bitonto, capace di vincere nelle ultime due apparizioni al Rossiello contro Santa Maria Cilento e Barletta. Arriva un Matera in flessione, ko nelle ultime due partite di campionato. Derby che può valere tanto nella zona “rossa” quello tra la Palmese, squadra con il miglior rendimento nel 2024, e il Santa Maria Cilento fanalino di coda. Completa il programma Rotonda-Paganese, incrocio tra chi vuole tenere a distanza la quota playout e chi invece vuole continuare a correre in chiave playoff. Rinviate a mercoledì 28 febbraio, complici gli impegni della Rappresentativa Lnd al torneo di Viareggio, Casarano-Martina e Gravina-Angri.