Secondo risultato utile di fila per il Barletta nel girone H di Serie D. Al campo sportivo “Vaudano” di Capaccio Paestum, nella 24^ giornata della competizione, i biancorossi di Salvatore Ciullo pareggiano senza reti contro la Gelbison. Qui gli highlights dello 0-0 finale.

Soddisfazione per il risultato e amarezza per il palo colpito da Diaz nelle parole dell’allenatore biancorosso Salvatore Ciullo. Che preferisce non commentare l’episodio che avrebbe potuto fare da spartiacque al match: un rigore reclamato dalla sua squadra al 68′ per un contatto tra Ngom e Fontana nell’area di rigore della Gelbison. Barletta sestultimo a 26 punti e atteso dal derby casalingo del prossimo turno con il Manfredonia al Puttilli.

Sale a quota 31 la Gelbison. “Primo tempo dominato, secondo più equilibrato” è la chiave di lettura dell’allenatore Alessandro Erra.