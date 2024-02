Una gara dai più volti premia la Volley’s Eagles Bari che conquista 2 punti grazie al successo al tie-break al cospetto di una Nelly Volley in grado di partire bene, subire la rimonta barese e alla fine cedere al quinto set. Partenza sprint per le ragazze di coach Pino Filannino, nonostante le defezioni e l’impiego di atlete non al meglio della propria condizione fisica. Il primo set, 16-25, è a senso unico e mette in luce una buona pallavolo giocata dalle barlettane, in grado di dettare i propri ritmi di gioco. Nella seconda ripresa, il monologo non cambia fino al 12-17 che diventa spartiacque nell’economia della sfida: la Nelly incassa un parziale totale di 13-4 e subisce il rientro delle avversarie che pareggiano il computo totale(25-21).

Nel terzo set, la Volley’s Eagles, più lucida e più incisiva, conduce e si porta sul 2-1(25-115). La gara tuttavia non è finita e, con una grande reazione, la Nelly riordina le proprie idee e riprende a giocare un pallavolo efficace: il 16-25 porta le squadre al tie-break. Ad avere la meglio è la Volley’s Eagles che riesce a scavare il solco decisivo che le consente di portare a casa i 2 punti, lasciando alla Nelly quel punto che coincide con l’undicesimo in questo in questo campionato. Domenica prossima si chiude la prima fase contro l’Asem Bari: scongiurato l’ultimo posto, capitan Pinto e compagne chiuderanno ottave o none in classifica, prima di proiettarsi verso il secondo turno.