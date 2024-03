Il mese di marzo come quello dello sprint verso la salvezza diretta: è l’auspicio del Barletta, pronto ad affrontare il mini-tour de force imposto dal fitto calendario del girone H di Serie D con cinque partite in agenda in 25 giorni tra domenica 3 e giovedì 28 marzo. Quattro di queste cinque gare sono con formazioni in corsa per evitare i playout o blindare la permanenza nella categoria senza passare dagli spareggi. Identikit, quest’ultimo, che ben si adatta al Manfredonia, avversario nel fine settimana al Puttilli. Il team di Franco Cinque ha saputo tirarsi fuori dalle zone calde della classifica grazie a un ultimo trimestre a ritmi da playoff e nonostante i sei punti di vantaggio sui biancorossi, oggi a quota 26 in sestultima posizione, non possono dirsi ancora certi della salvezza. A Barletta il Manfredonia si presenta forte di un rendimento esterno con due vittorie, otto pareggi e una sola sconfitta sin qui. Solo l’Altamura capolista ha perso così poco lontano da casa. Non ci sarà come ospite speciale, contrariamente a quanto preannunciato, l’ex bomber biancorosso Ciccio Pascazio, oggi alle prese con la lotta contro la sclerosi multipla e atteso nelle prossime settimane al Puttilli. “L’iniziativa a lui dedicata viene procrastinata a data da destinarsi – spiega una nota ufficiale diffusa dal club – Forza Ciccio, ti aspettiamo a braccia aperte”.

I tre impegni successivi della squadra di Salvatore Ciullo sono con avversari molto vicini in classifica. Sono 28 i punti della Palmese, formazione che si è tirata fuori dalle ultime sei posizioni grazie a un rendimento da podio nel girone di ritorno (nelle ultime cinque partite 11 punti, tanti quanti il Martina, e primato nella classifica parziale) e che il 10 marzo ospiterà Camilleri e compagni in un match che Telesveva trasmetterà in diretta. Sette giorni dopo al Puttillli arriverà invece il Rotonda, squadra che al momento precede di un punto il Barletta in classifica e già sconfitta per 2-0 nel match di andata del 5 novembre. Altro match salvezza quello del 24 marzo al Vicino con il Gravina, squadra che ad oggi condivide la penultima posizione a quota 22 punti con il Bitonto. Curiosità: nel girone di andata le partite contro le quattro squadre citate fruttarono ben otto punti, bottino che oggi varrebbe oro nella corsa salvezza. Marzo si chiuderà con il derby del Puttilli con la Fidelis Andria, sfida trasmessa in diretta su Telesveva e in agenda nel Giovedì di Pasqua. I biancoazzurri di Giuseppe Scaringella sono in piena zona playoff a 39 punti ma certe partite, si sa, sono in grado di annullare le classifiche di partenza per 90 minuti. Manfredonia, Palmese, Rotonda, Gravina e Fidelis Andria: cinque gare, 15 punti. Marzo come il mese della continuità dopo i quattro punti totalizzati nella seconda metà di febbraio contro Matera e Gelbison. La risalita del Barletta passa soprattutto dalle prossime quattro settimane.