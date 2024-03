Il Consiglio comunale di Barletta è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per venerdì 8 marzo 2024 con inizio alle ore 16,00 in seduta di prima convocazione e, in seconda convocazione, Sabato 9 Marzo con inizio alle ore 09,00.

Ordine del giorno

⦁ Estensione della rete idrica e fognaria a servizio del Borgo Montaltino nel Comune di Barletta (BT). Approvazione definitiva del progetto definitivo/esecutivo ai fini di variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all’esproprio (proposta n°15);

⦁ Raddoppio della tratta ferroviaria Andria-Barletta del 06/09/2023 – Approvazione del progetto definitivo ai soli fini urbanistici, ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed approvazione (proposta n°16)