Sono stati nominati i nuovi coordinatori provinciali, vicari, cittadini e vice-coordinatori regionali di Forza Italia Giovani. Tra di loro, è presente il barlettano Luigi de Martino Norante, nominato coordinatore cittadino e coordinatore vicario provinciale di Forza Italia Giovani.

«Desidero esprimere la mia profonda gratitudine al Coordinatore Regionale Mario Schena, al Coordinatore Provinciale Marcello Lanotte e al Senatore Dario Damiani per la straordinaria fiducia che hanno riposto in me. La loro guida illuminata e il costante sostegno rappresentano per me non solo una responsabilità, ma anche una fonte di ispirazione senza pari. Mi impegnerò incessantemente per essere all’altezza di questa fiducia, consapevole che la loro leadership è un faro che illuminerà il nostro percorso.

È altresì fondamentale estendere il mio ringraziamento a tutti coloro che hanno sempre creduto in me; il loro sostegno è stato un pilastro fondamentale che ha reso possibile questo importante traguardo.

L’assunzione di questi incarichi rappresenta per me una stimolante sfida e, al contempo, un’opportunità di crescita personale e professionale. Mi impegno solennemente a dedicare ogni singola energia per promuovere con passione e determinazione i nobili valori del partito. Insieme, lavoreremo instancabilmente per il benessere della nostra comunità, gettando le basi di un futuro prospero.

Forza Italia, Sempre!».