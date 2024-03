«Coalizione Civica da sempre punta a una Barletta con meno traffico, maggiori aree pedonali e una mobilità sostenibile basata sul trasporto pubblico urbano e sull’uso sicuro della bicicletta e altri mezzi ecologici. Tuttavia, l‘approccio dell’amministrazione Cannito riguardo alla chiusura del traffico di Corso Vittorio Emanuele, a partire dal prossimo 9 marzo, ci lascia attoniti per l’ennesima totale mancanza di programmazione e coinvolgimento della comunità». Lo scrivono i consiglieri comunali di Coalizione Civica Carmine Doronzo e Michela Diviccaro.

«Riconosciamo l’importanza della chiusura di vaste zone al traffico automobilistico, se inquadrate in un piano più ampio come misura efficace per ridurre l’inquinamento atmosferico e promuovere spazi urbani più sicuri e vivibili. Tuttavia, dobbiamo ricordare che nonostante abbiamo richiesto più volte all’amministrazione di lavorare per dotare la città di questo fondamentale strumento di pianificazione, ad oggi abbiamo riscontrato soltanto ritardi, gravi inadempienze e sperpero di denaro pubblico, con la conseguenza che oggi ogni decisione sembra presa fuori da ogni strategia che non sia il “navigare a vista”.

Riteniamo sia fondamentale coinvolgere preventivamente tutti gli attori interessati per garantire un processo decisionale inclusivo e non lasciare nessuno indietro. Pertanto, chiediamo all’amministrazione di recuperare il terreno perso mettendo in campo le seguenti iniziative:

-un significativo potenziamento del servizio bus, con la creazione di un’applicazione per smartphone che consenta una migliore fruizione del servizio con il costante aggiornamento della programmazione oraria delle linee e la possibilità di acquistare biglietti e abbonamenti

-gratuità dei biglietti dei bus per studenti e anziani;

-la realizzazione di parcheggi comunali esterni al centro urbano, dotati di servizio “park & ride”, incentivando economicamente l’uso di mezzi di trasporto alternativi al veicolo privato;

-sviluppare una fitta programmazione di eventi ed attrazioni per incentivare la popolazione a recarsi nelle aree pedonali

La mobilità urbana rappresenta una priorità per il benessere della nostra comunità, anche sotto il profilo della salute pubblica. Un’amministrazione lungimirante dovrebbe promuovere stili di vita sani, incoraggiando l’adozione di alternative sostenibili all’uso dell’automobile privata per migliorare la vita delle persone e non per complicarla, creando disagi quale aumento del traffico veicolare nelle strade limitrofe a quelle chiuse e penalizzando le attività commerciali. Coalizione Civica è disponibile al dialogo per lavorare rapidamente, insieme a tutti i soggetti interessati, al Piano per la Mobilità Sostenibile e rendere Barletta più vivibile, senza interventi “spot” ma con una seria pianificazione di lungo periodo».