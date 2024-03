Tonnellate di rifiuti, in gran parte scarti di lavorazione edilizia, abbandonati in un terreno mai urbanizzato sebbene circondato da palazzi in cui vivono centinaia di famiglie. Siamo nella zona 167 di Barletta, alle spalle del Parco dell’Umanità. Qui residenti e attività commerciali sopportano da anni una situazione di estremo degrado. Questa mattina sono partite le operazioni di bonifica dell’area da parte del Comune, grazie ad un finanziamento regionale di 50mila euro che sarà sfruttato per ripulire anche i terreni situati all’ingresso del Parco dell’Umanità e quelli confinanti con la scuola Morelli in via di costruzione nel quartiere Patalini.

Sulla destinazione finale di quest’area, una volta terminata la bonifica, esiste da tempo un progetto che l’amministrazione comunale intende portare avanti.

Si prospettano tempi lunghi per giungere alla realizzazione del parcheggio, confessa il sindaco. Ma i residenti non perdono la speranza.

Il servizio.