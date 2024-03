L’esposizione “Toulouse – Lautrec: L’altra realtà nella Parigi di fine Ottocento”, allestita nella Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”, nel Palazzo Della Marra a Barletta, sarà inaugurata al pubblico alle ore 18 di oggi, venerdì 8 marzo 2024 dal Sindaco Cosimo Damiano Cannito e dall’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli. Il progetto scientifico dell’esposizione nasce da un accordo di collaborazione tra le Amministrazioni comunali di Barletta e Milano e la Società CMS Cultura, approdata alla contemporanea realizzazione di una monografica su Giuseppe De Nittis nel Palazzo Reale del capoluogo lombardo e alla mostra dedicata al pittore della vita notturna parigina a Palazzo Della Marra.

La mostra barlettana, curata dal Prof. Renato Miracco, sarà aperta ai visitatori sino al prossimo 30 giugno e prevede l’esposizione di 32 importanti opere di Toulouse-Lautrec e una del grande artista Paul Gauguin di proprietà dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano e appartenenti alla donazione effettuata nel 1958 al Comune di Milano da parte di Nedda Mieli Grassi.

Sindaco, Assessore e curatore hanno presentato questa mattina l’esposizione in conferenza stampa. L’evento si inserisce nel processo di approfondimento tematico sull’opera di De Nittis che la Pinacoteca sta portando avanti in questi ultimi anni, in quanto mira ad approfondire la figura di un altro grande artista che caratterizzò la Parigi dell’epoca, città in cui anche De Nittis aveva scelto di vivere. Il percorso espositivo della Pinacoteca, durante lo svolgimento della mostra, sarà inoltre arricchito con 3 opere di Giuseppe De Nittis mai esposte prima d’ora a Palazzo Della Marra, provenienti da un prestito di Collezione privata: Ritratto di Jules De Goncourt (1880 ca, pastello), Alba sul Vesuvio (1872 ca, olio su tavola) e La carrozza chiusa (1876, olio su tavola), nonché con l’esposizione di interessanti oggetti d’epoca legati alla storia della fotografia sempre provenienti da Collezione privata.

Questi gli orari di apertura:

• Orario invernale: sino al 30 aprile 2024, dalle 9 alle 19 (chiusura biglietteria h 18.15);

• Orario estivo: dal 1° maggio 2024 al 30 giugno 2024, dalle 10 alle 20 (chiusura biglietteria h 19.15);

• Lunedì chiuso tranne i festivi.

• Biglietto unico Pinacoteca De Nittis + Mostra Toulouse Lautrec: Intero € 6.00 Ridotto € 3.00 Scuole € 1.00 (ogni ordine e grado in gruppi e accompagnati dagli insegnanti).