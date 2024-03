È di un deceduto e due feriti il bilancio del tragico incidente verificatosi nella serata dell’8 marzo a Barletta all’altezza dello svincolo di Canne della Battaglia della 16 bis.

A perdere la vita un’anziana signora originaria di Bisceglie di 93 anni, che viaggiava con un’altra donna su una Renault Modus. L’auto, per circostanze ancora da verificare, si sarebbe scontrata con una Fiat Punto guidata da un ragazzo di 26 anni. Il violento impatto ha provocato la morte della 93enne biscegliese nonostante i tentativi di rianimazione presso l’ospedale di Andria e il ferimento dell’altra donna, ricoverata ma non in pericolo di vita a Barletta. Solo lievi escoriazioni invece per il giovane alla guida della Punto.

A cura di Giacomo Colaprice