E’ emergenza sicurezza a Barletta dove questa notte si è consumato l’ennesimo atto criminale ai danni di un esercizio commerciale del centro cittadino. Una settimana dopo l’assalto allo storico bar “Nicolino” nei giardini De Nittis, a farne le spese sono questa volta i titolari di un negozio di abbigliamento di via Ferdinando D’Aragona. Le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato un uomo di circa 40 anni, in compagnia di una donna con cui poco prima era in atteggiamenti intimi, mentre scagliava una pietra contro la vetrina del negozio. Incurante o forse inconsapevole di essere ripreso dalle telecamere, il malvivente a volto scoperto si è introdotto all’interno dell’esercizio commerciale portando via il denaro presente in cassa, circa 300 euro. Nulla della merce in vendita sarebbe stato toccato. I titolari hanno sporto denuncia alla Polizia consegnando le immagini registrate dalla videosorveglianza.

