Nulla da fare. Il Barletta cede per 3-1 alla Palmese che conquista con merito l’intera posta in palio. Non basta la rete, la prima dal suo arrivo, di La Monica, per il momentaneo 2-1. Tornano a riassaporare la sconfitta i biancorossi, sempre più in zona playout.

Tabellino

PALMESE (4-3-3): Raffaello; Magliocca, D’Orsi, Manzo, Morlando; Potenza(92’Amato), Galdean, Fusco; Silvestro, M. Puntoriere (81’Kone), Peluso (95’Filogamo). A disp. Moccia, Manco, Fiele, Ceprano, Attah, Aquino. All. Grimaldi

BARLETTA (4-3-3): Sapri; Lacassia(78’Rizzo), Camilleri, Capone, Sepe; Fornaro(61’Del Prete), Basanisi, Mancarella(48’Ngom); Pulina, Diaz(48’La Monica), Caputo. A disposizione: Bufano, Schelotto, Cafagna, Inguscio, De Marino. All.Ciullo

Reti: 28’Puntoriere, 54’Potenza, 59’La Monica, 83’Silvestro

Note-Ammoniti: Manzo, Mancarella, Peluso, Fornaro, La Monica. Recupero 2′

Primo Tempo

4’Conclusione di Magliocca, palla di un soffio sul fondo. Prima chance del match a firma Palmese.

8’Ripartenza del Barletta: Caputo serve Diaz che si accentra e calcia, tentativo però centrale.

15’Palmese a un passo dal vantaggio. D’Orsi da buona posizione impatta di testa, ma si fa respingere il tentativo in corner da Capone.

28’Palmese in vantaggio. Angolo dalla destra, Puntoriere si coordina da centro area e supera Sapri che non tocca ma non basta.

35’Tiro cross di Pulina, ci arriva comodamente Raffaelli.

36’Errore in disimpegno della Palmese, calcia Caputo ma blocca Raffaelli.

39’Si coordina al volo Fusco, palla sul fondo.

41’Palmese vicina al raddoppio con Silvestro che va via a due giocatori e calcia, si oppone egregiamente Sapri.

45’Colpo di testa di Puntoriere, blocca Sapri. Finisce 1-0 per la Palmese il primo tempo.

Secondo Tempo

47’Barletta vicinissimo al pari con una conclusione di Fornaro che si stampa sul palo. Sulla ribattuta Diaz ribadisce in rete ma è in fuorigioco.

52’Punizione di Galdean, palla fuori.

54’2-0 Palmese. Grande giocata di Silvestro nello stretto sulla corsia di sinistra, comodo cioccolatino da scartare per Potenza che non sbaglia.

59’La riapre il Barletta! Palla in profondità per La Monica, che controlla in area e scarica una conclusione imparabile e ravvicinata. Primo gol in biancorosso per l’ex Pistoiese.

61’Ancora Barletta. Colpo di testa di Sepe che non inquadra la porta da buona posizione.

63’Traversa di Fusco per la Palmese dopo un contropiede dei rossoneri. Conclusione a botta sicura che si stampa sul legno più alto.

73’Insidioso il tentativo di Galdean, pallone di un soffio fuori.

75’Sempre la Palmese con Peluso di testa, palo sfiorato alla sinistra di Sapri.

83’Silvestro con una gran conclusione per il 3-1 Palmese.

90’Finisce 3-1 per i padroni di casa.

A cura di Giacomo Colaprice