L’ultima seduta del consiglio comunale è stata caratterizzata dall’enesima situazione di crisi all’interno della maggioranza del sindaco Cannito, dovuta al mancato raggiungimento dei numeri necessari per deliberare, che ha portato il sindaco a richiedere la seconda convocazione, in cui, da regolamento, i numeri necessari per deliberare sono ridotti a un terzo.

Nonostante questa situazione di difficoltà ed imbarazzo da parte della maggioranza, Coalizione Civica ha perseverato nel suo impegno, presentando tre proposte mirate a promuovere i diritti umani, la solidarietà internazionale e il benessere delle donne e dei minori.

Ringraziamo l’intero Consiglio Comunale e siamo soddisfatti per l’approvazione della nostra proposta di conferire la cittadinanza onoraria di Barletta a Julian Assange. Questo riconoscimento testimonia il giusto sostegno della città di Barletta al giornalista e attivista, che ha lavorato instancabilmente per difendere la libertà di stampa e la trasparenza e che speriamo di vedere al più presto libero.

Esprimiamo disappunto e forte preoccupazione, invece, per la bocciatura da parte della maggioranza della proposta di individuare misure alternative locali all’aumento dell’IVA prevista dal Governo nazionale per assorbenti, pannolini e altri prodotti per la salute e l’igiene personale. Questo risultato negativo – che facciamo fatica a comprendere – mette ulteriormente in luce la necessità di un impegno costante per garantire l’accesso a beni essenziali per tutti i cittadini, senza discriminazioni e rafforza ancor di più le ragioni del sostegno da parte di Coalizione Civica delle battaglie femministe, proprio in concomitanza della data dell’otto marzo.

La terza ed ultima nostra proposta ha riguardato un Ordine del Giorno per il cessate il fuoco immediato in Palestina e per l’avvio di gemellaggi tra Barletta e le città palestinesi. Siamo soddisfatti per il raggiungimento di questo importante risultato,

sebbene la delibera sia stata licenziata con alcune modifiche al testo originale.

Coalizione Civica Barletta ribadisce il suo impegno per la tutela dei diritti di tutti i cittadini e per la promozione di valori di uguaglianza, giustizia e solidarietà.