Che l’impegno sul campo della Palmese, numeri alla mano, sarebbe stato complicato per il Barletta era affare noto. I tre gol rimediati in Campania hanno però avuto l’effetto di interrompere la mini-serie positiva messa a referto da Camilleri e compagni tra Matera, Gelbison e Manfredonia e di togliere il lucchetto alla porta di Sapri, imbattuta dal 4 febbraio prima del ko contro il gruppo di Teore Grimaldi. L’allenatore biancorosso Salvatore Ciullo riparte dalla reazione esibita dai suoi dopo il 2-0, con il gol di La Monica e la pressione portata nell’area avversaria prima del tris di Potenza.



Tra le note positive c’è la rete di La Monica, subentrato a Diaz e capace di far male alla Palmese. L’ex attaccante di Taranto, Giugliano e Pistoiese è apparso più sul pezzo del predecessore e si candida a un posto da titolare per il futuro. Ciullo va oltre il senno del poi nella valutazione.



Testa al Rotonda, avversario atteso domenica al Puttilli. I lucani rappresentano con i loro 31 punti la prima posizione utile per salvarsi senza passare dai playout. Il gap è di quattro punti e per accorciarlo c’è una sola ricetta utile: la vittoria.