“L’ormeggio nel porto di Barletta del mezzo incaricato di prelevare i sedimenti dal fondale rappresenta un passo importante per l’avvio dei lavori, più volte annunciato dall’Autorità portuale ma materialmente mai iniziati”. Così il presidente del gruppo Pd in consiglio regionale, Filippo Caracciolo.

“Alla luce di questo – afferma il presidente del gruppo Pd – ho richiesto e ottenuto per lunedì una audizione in V commissione con i soggetti interessati dai quali ci accerteremo della presenza di tutte le autorizzazioni (Arpa, Capitaneria di Porto) necessarie a far realmente partire operazioni delle quali sarà fondamentale comprendere anche la reale durata”.

“In questa ottica – aggiunge il presidente del gruppo Pd – sarà importante capire dall’Autorità portuale, che ha sempre garantito a tal riguardo, anche i tempi del collaudo della cassa di colmata che dovrà contenere i sedimenti contaminati da trasportare a Taranto e indispensabile per l’effettivo compimento di un’opera fondamentale per il porto, per la città di Barletta e per tutto il territorio”.