Saranno accolti nel castello di Barletta i Capi di Stato e di Governo che prenderanno parte al vertice G7 in programma in Puglia dal 13 al 15 giugno sotto la presidenza italiana. È quanto trapelato ieri da ambienti vicini al Quirinale che sta curando l’organizzazione dell’evento. Città blindata in occasione dell’arrivo dei leader delle principali democrazie industrializzate del mondo. Sono attesi il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il Presidente della Francia Macron, i Primi Ministri del Regno Unito, del Giappone e del Canada, Sunak, Mishida e Trùdou, il cancelliere tedesco Scholz, oltre al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente del consiglio Giorgia Meloni. In via di definizione il luogo in cui atterreranno con i voli di Stato. Biden viaggia solitamente in una portaerei e potrebbe raggiungere il castello direttamente dalla banchina del porto. Per i leader mondiali è in programma un concerto all’interno della biblioteca comunale ed una cena nella sala rossa, luoghi che saranno interessati da lavori di riqualificazione, insieme ai bagni e ai giardini del castello. Nelle prossime settimane saranno numerosi i sopralluoghi che verranno operati in città per arrivare a definire il programma completo dell’evento. Dopo l’accoglienza a Barletta, i Capi di Stato e di Governo si sposteranno a Borgo Egnazia, località scelta per lo svolgimento del G7.