Saranno accolti a Barletta i Capi di Stato e di Governo che prenderanno parte al vertice G7 in programma in Puglia dal 13 al 15 giugno sotto la presidenza italiana. È quanto trapelato nelle ultime ore da ambienti vicini al Quirinale che sta curando l’organizzazione. Città blindata in occasione dell’arrivo dei leader delle principali democrazie industrializzate al mondo.

In via di definizione il luogo in cui atterreranno con i voli di Stato. Per il presidente USA, Joe Biden, potrebbe essere previsto l’arrivo dal porto direttamente nel castello. Per i leader mondiali è in programma un concerto ed una cena all’interno del castello, prima del trasferimento a Borgo Egnazia, località scelta per lo svolgimento del G7.