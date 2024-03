Un 1-1 che soddisfa pienamente il Rotonda e lascia solo amarezza al Barletta che manca l’appuntamento con la vittoria nello scontro diretto con i lucani. Illude il gol in apertura di La Monica, il secondo consecutivo dopo quello di Palma Campania, perché è Callegari a dieci dalla fine a impattare il risultato.

TABELLINO

BARLETTA (4-3-3): Sapri, Rizzo (85’Del Prete), Capone, Camilleri, Lobosco; Cafagna (85’De Marco), Basanisi, Fornaro; Pulina, La Monica (77’Diaz), Caputo (69’Schelotto). A disposizione: Bufano, Lacassia, Inguscio, Mancarella, Belladonna. All.Ciullo

ROTONDA (4-2-3-1): Njie, Dridi, Alari (77’Ankovic), Marchetti (30’Callegari), Fusco (72’Bran); Brunet, Timmonieri; Mirante (46’Cardore), Barile (72’Bamba), Cajazzo, Fernandez. A disposizione: Sakho, Sollini, Attye, Marino. All.Pagana

Reti:14’La Monica, 80’Callegari.

Note-Ammoniti: Inguscio, Marchetti, Brunet.

Primo Tempo

2’Occasione Rotonda con Cajazzo che salta due giocatori ma non riesce ad incidere davanti a Sapri

14’Vantaggio Barletta! Lancio di Basanisi per La Monica che con un tocco preciso supera un non perfetto Njie.

27’Conclusione di Cajazzo, palla sull’esterno della rete.

45’Fine primo tempo, Barletta in vantaggio per 1-0 in un primo tempo con poche emozioni.

Secondo Tempo

46’Barletta vicino al raddoppio. La Monica calcia di prima intenzione verso la porta di Njie, ma si salva la difesa del Rotonda prima che la palla entri.

50’Colpo di testa di Basanisi dopo un’uscita avventata di Njie, tentativo impreciso

56’Disimpegno di Lobosco, non ci arriva per poco Barile in area per il Rotonda.

60’Ancora Rotonda con una doppia opportunità per Fernandez, ma è ottimo il lavoro della retroguardia biancorossa che sventa il pericolo.

62’Colpo di testa di Lobosco sugli sviluppi di un calcio d’angolo, buon inserimento ma palla alta.

80’Pari del Rotonda. Pasticcia la difesa del Barletta dopo un corner dalla sinistra che favorisce Callegari. Il centrale dei lucani non sbaglia davanti a Sapri.

92’Incornata di Diaz che chiama all’intervento Njie, bravo a sbarrare la strada all’argentino.

96’Finisce 1-1 tra Barletta e Rotonda.

A cura di Giacomo Colaprice