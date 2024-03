«Nell’area ex-distilleria situata nel cuore della nostra comunità, si sta verificando da tempo situazione allarmante per i cittadini e residenti a causa si una occupazione abusiva da parte di immigrati, che utilizzano il luogo come nascondiglio tra rifiuti di ogni genere e presumibilmente mercanzie trafugate. Questa situazione sta generando una crescente preoccupazione tra i cittadini per la sicurezza pubblica, ma anche dal punto di vista igienico-sanitario, considerata la presenza di condomini attigui all’immobile fatiscente». Lo denuncia in una nota il presidente del comitato di zona 167 di Barletta, Giuseppe Di Bari.

«Numerose sono le segnalazioni che quotidianamente giungono al Comitato di zona 167 – aggiunge – da parte di cittadini che sentono una incombente minaccia alla propria quotidianità. La sicurezza dei cittadini è prioritaria e pertanto rivolgiamo il nostro invito ai residenti a rimanere vigili e a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti perché, come abbiamo esortato a fare in altre circostanze. La collaborazione della comunità, infatti, è fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere di tutti. Dall’altro lato, però, invitiamo l’Amministrazione Comunale a porre, tempestivamente, ogni azione a tutela dei cittadini, provvedendo ad una bonifica dell’area indicata, salvaguardando la salute pubblica dei residenti di quell’area e di chi, abusivamente, vi staziona all’interno. Continueremo a monitorare la situazione fino alla definitiva soluzione della criticità, attraverso ogni misura necessaria atta ad eliminare ogni rischio per i cittadini e residenti».