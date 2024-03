Non riesce l’operazione riscatto alla Nelly Volley. Le ragazze di coach Pino Filannino cedono per 3-2 alla Don Milani Bari, che conquista i 2 punti dopo una gara dai continui capovolgimenti.

Partenza lanciata di capitan Pinto e compagne che si rendono protagoniste di un’ottima partenza. Il primo set è infatti approcciato nel modo migliore e le barlettane riescono a tenere le redini fino al 19-25 che consente loro di andare in vantaggio nel computo totale. Nella seconda ripresa, la Nelly riesce a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie, che tuttavia approfittano nella fase cruciale di alcune sbavature delle ospiti e trovano la parità grazie al 25-20. Terzo parziale segnato ancora dal vantaggio maturato da Bari, che arriva sino al +9 prima di una grandissima rimonta del giovanissimo gruppo in maglia biancazzurra. La Nelly arriva due volte ad avere la palla dell’1-2, ma non riesce a capitalizzarla, mentre, dall’altra parte, non sbaglia la Don Milani per il 28-26. Ancora il sestetto di coach Pino Filannino che torna ad incidere nel corso del quarto set: un 22-25 che rimanda il verdetto finale al tie-break. Nell’ultima contesa più lucida la formazione del capoluogo, che porta a casa i 2 punti, mentre la Nelly il primo punto della seconda fase playout. Barlettane che restano all’ultimo posto in classifica, ma a soli due punti dalla salvezza diretta che resta un obiettivo alla portata per questo rush finale.