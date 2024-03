Circa 400 spettatori, 40 incontri sul ring, ore nel segno dello sport e della competizione e un importante titolo assegnato. C’è stato questo e tanto altro nella decima edizione di Kombat Mania. L’evento organizzato dalla palestra Sportslab del maestro Antonio Lisi e ospitato domenica 17 marzo dall’Ipanema Club di Barletta si è diviso tra 10 match di pugilato dilettantistico e circa 30 match di sport da combattimento e ring (Kick boxing, Muay Thai, k1 Pro), una trafila avviata nel pomeriggio e conclusa in tarda serata. «Un traguardo importantissimo per il territorio – lo definisce Lisi – in un periodo storico non facile. A Barletta e alla Bat piacciono gli sport da combattimento. Il supporto dei cittadini e degli sponsor è crescente».

Match clou quello che ha incoronato come vincitore della categoria 60.5 kg di K1 il barlettano Daniele Scuro (Sportslab), vittorioso sul cerignolano Carmine Rutigliano al termine di tre riprese da tre minuti l’una. «Match duro, bello, entusiasmante e alla fine Scuro ha vinto un match importante che apre la strada verso la rincorsa al titolo italiano Pro – ricorda Lisi – l’unione fa la forza. Più si organizzano eventi, più i ragazzi combattono e più si cerca di inculcare questa disciplina nella testa dei ragazzi, dei genitori e della società. Lo sport è vita, questo è il nostro messaggio. Dobbiamo cercare di coinvolgere tutti nel territorio».

Un concetto ribadito anche da Angelo Falcone di AdVision Agency, co-organizzatore dell’evento. «Ormai Barletta è un punto di riferimento nel panorama regionale in questo settore – ricorda – Oltre a fare eventi sportivi da combattimento, qualche mese fa abbiamo ospitato il campione del mondo di pugilato Roberto Cammarelle per una seduta di allenamento. Andiamo a coinvolgere anche tutte le altre palestre. Non sono competitor ma amici e colleghi. Fare sistema è l’unico modo per crescere». Testa già all’undicesima edizione, in una location speciale. «Un grandissimo show aperto a tutti quest’estate nei giardini del Castelle Svevo di Barletta».