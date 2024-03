Quarto successo consecutivo al termine di una prova di cuore e determinazione per tutti i quaranta minuti. Dopo Francavilla, Altamura e Monopoli, il Frantoio Muraglia Barletta Basket si regala una serata da incorniciare davanti al proprio pubblico battendo la vice-capolista Matera 75-64.

Entusiasmo per i biancorossi, che hanno la meglio sulla blasonata realtà lucana grazie al contributo di ogni componente. Un Matera grandi firme si affida subito all’esperienza di Morciano e Bagdonavicius, ma Zustovich e Caceres infiammano il pubblico biancorosso(21-20). Secondi dieci minuti da incorniciare, nonostante la buona ripartenza dei lucani che vanno a segno con Biasich e Buono. Barletta infatti serra le maglie in difesa e produce attacchi efficaci con capitan Falcone e Liso. Una perfetta gestione dell’ultimo possesso vale il canestro di Mastrodonato alla sirena che manda i locali in vantaggio di otto punti(44-36).

La gara assume un nuovo volto al rientro dagli spogliatoi. Biancorossi meno concreti e biancazzurri più incisivi, in grado di affidarsi ancora a uno scatenato Bagdonavicius. L’equilibrio regna sovrano a dieci dalla fine(54-54). Ultimi dieci minuti che si aprono con Matera ancora in vantaggio grazie al tiro dalla media di Procopio, ma è Liso a rispondere e a realizzare in penetrazione il canestro del vantaggio. La gestione in fase difensiva limita i punti di riferimento locali, mentre Serino e Zustovich non falliscono a cronometro fermo. Sale l’incitamento del pubblico biancorosso, Barletta non commette più sbavature e porta a casa altri due punti importantissimi per la salvezza(75-64). Vittoria meritata per i ragazzi di coach Scoccimarro che, dopo la sosta prevista per le festività pasquali, faranno visita al Basket Fasano.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-VIRTUS MATERA 75-64(21-20; 23-16; 10-18; 21-10)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Fiorella, Zustovich 14, A.Delvecchio, Mastrodonato 7, Serino 16, Caceres 9, Falcone 9, Rizzi 2, Liso 15, Mastrofilippo 3, Gambarota n.e. All.Scoccimarro.

VIRTUS MATERA: Visceglia n.e, Biasich 6, Buono 3, Belgrano n.e, Spada 3, Procopio 3, De Laurentiis, Morciano 16, Bagdonavicius 20, Donati 3, De Mola 3, De Angelis 7. All.Conterosito.