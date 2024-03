E’ successo in mattinata e per fortuna non ci sono gravi conseguenze, se non per il mezzo coinvolto. Incidente sulla strada statale 16 bis, sulla carreggiata in direzione Foggia e all’altezza dell’uscita per Barletta centro. Secondo quanto ricostruito un furgoncino cassonato è stato colpito da un’auto, finendo ribaltato su un lato dopo aver urtato contro il guardrail. Fortunatamente le due persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite lievemente, hanno abbandonato l’abitacolo in autonomia. L’auto, invece, è fuggita via. Sul posto la Polizia di Stato ed il soccorso stradale di ANAS. Traffico rallentato.