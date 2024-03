Rispetto al derby di andata tra Barletta e Fidelis Andria è cambiato tanto, se non tutto. Il 19 novembre del 2023 i biancorossi, all’epoca allenati da Ciro Ginestra, si presentarono al Degli Ulivi da quinti in classifica. Il pirotecnico 4-3 finale garantì però ai biancoazzurri allenati da Pasquale De Candia, scelto per rilevare una settimana prima Francesco Farina, il sorpasso in classifica. Proporzioni che sarebbero poi state amplificate dal prosieguo del campionato. Un girone e 128 giorni dopo le squadre si ritroveranno da avversarie al Cosimo Puttilli, separate da 20 punti in favore della Fidelis, quarta a quota 49 contro il quintultimo posto del Barletta a 29, quasi completamente stravolte rispetto all’andata. Sulla panchina biancorossa c’è Salvatore Ciullo e la realtà fa rima con la corsa salvezza mentre alla guida della Fidelis c’è Michele Scaringella, prima vice di Farina e successivamente di De Candia.

I minimi comuni denominatori rispetto a gara-1 sono due: il pubblico, con festa sugli spalti assicurata anche al Puttilli stante la salda amicizia tra le due tifoserie, e e gli ex. Ben 14 considerando le due fazioni, con netta predominanza di tesserati pronti a vivere una giornata amarcord su sponda Fidelis: un elenco di 10 nomi guidato da Savino Daleno, oggi uomo mercato biancoazzurro ma barlettano doc e protagonista prima in campo e poi da dirigente in biancorosso. Tra i calciatori si rischia quasi di schierare una squadra: Telera, Padalino e Silvestri, quest’ultimo a segno all’andata con la maglia del Barletta, Feola e Ponzo – quest’ultimo al centro di un querelle tra i club infinita in estate – a centrocampo, Russo e Venanzio, entrambi in campo con il Barletta al Degli Ulivi quattro mesi fa, in fascia e Varsi e Scaringella in attacco. In casa biancorossa potrebbero trovare spazio tra i titolari Vito Lacassia, che ad Andria ha vissuto da under il salto dalla D alla C, e Andrea Lobosco, in biancoazzurro nella stagione 2017/18, mentre difficilmente potrà recuperare De Marino, ko alla schiena a Gravina. Completa il listone di ex Marcello Pitino, tornato nella città della Disfida a 11 anni dall’ultima volta da ds e in precedenza ad Andria. Nomi a cui sommare anche i nomi protagonisti di incroci di mercato: da Jefferson, cercato dal Barletta prima di firmare con la Fidelis, a Lobosco, che ha sfiorato il ritorno ad Andria a dicembre. Una storia infinita, che si arricchirà di un altro capitolo giovedì 28 marzo. Fischio d’inizio alle 14.30, start della diretta tv e social su Telesveva alle 14.