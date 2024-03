Un lutto improvviso ha sconvolto il clima della vigilia del derby tra Barletta e Fidelis Andria, in programma giovedì 28 marzo alle ore 14:30 al ”Puttilli”. Pedro Digiorgio, 48enne operaio barlettano e appassionato tifoso biancorosso, è venuto improvvisamente a mancare mentre si trovava presso la sede dell’azienda editoriale di Trani per cui lavorava.

La morte di Pedro, che ha scosso la comunità barlettana, ha spinto la tifoseria organizzata a disertare gli spalti della curva nord per manifestare il proprio dolore, decisione che ha coinvolto pienamente la ”Brigata Fidelis”, principale gruppo ultras legato alla Fidelis Andria, che non seguiranno la squadra della propria città in segno di lutto. Un derby che si giocherà dunque in un clima surreale, segnato dalla mancanza delle due tifoserie e soprattutto di un uomo che, in casa e in trasferta, non aveva mai smesso di incitare i colori del Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice