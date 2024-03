A partire dal primo aprile e ogni primo lunedì del mese nei mesi successivi, Bar.S.A. S.p.A. avvia nuovamente varie attività preventive e di mantenimento, culminanti in azioni di disinfestazione antilarvale per evitare che venga favorita una proliferazione di insetti. Oltre ciò è prevista anche attività di pulizia caditoie.

Tale attività sarà svolta dagli operatori Bar.S.A. d’intesa con l’Assessorato comunale all’Ambiente e con il servizio di Igiene pubblica della Asl Bt.

«Le mutate condizioni climatiche impongono un maggior controllo tramite un’attività indispensabile per la città di Barletta al fine di mantenere il territorio quanto più possibile salubre. L’azione che abbiamo calendarizzato muove in tal senso». Così interviene il presidente del Cda dott. Alfonso Maria Mangione che precisa: «Garantisco personalmente che le attività vengano svolte con la massima puntualità. Giova ricordare alla cittadinanza di contribuire attivamente al decoro e alla pulizia di una città bella come Barletta. Lavoriamo costantemente per questo».

Continuano inoltre in tutta la città attività manutentive sul verde pubblico.