La Città di Barletta è stata presente alla XIV^ Edizione del Ca’Foscari Short Film Festival, tenutasi a Venezia nei giorni scorsi, grazie alla presenza di Giuseppe Arcieri, fondatore e direttore artistico, e di Michele Piazzolla, co-organizzatore e project manager del South Italy International Film Festival di Barletta.

I giovani barlettani hanno avuto il privilegio di assistere a una vasta selezione di cortometraggi provenienti dal panorama cinematografico contemporaneo internazionale.

I due artisti hanno ottenuto il riconoscimento del contributo di Barletta al settore cinematografico italiano quando sono stati incaricati di consegnare la menzione speciale alla miglior interpretazione a Jonathan Lade per il cortometraggio “Fragments of Us durante la cerimonia di premiazione.

Questa esperienza ha confermato il potenziale del movimento giovanile barlettano nel campo delle arti visive e ha rafforzato l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere la cultura e l’arte nella nostra comunità.

Arcieri e Piazzolla hanno consegnato a nome della città di Barletta il gagliardetto del Comune a Paola Mar, Assessore al patrimonio e promozione della città di Venezia, come ideale saluto dell’Amministrazione barlettana alla istituzione veneta.