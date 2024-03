Al Puttilli vince la Fidelis Andria mentre per il Barletta la corsa salvezza si complica sempre più. A segno per i biancoazzurri Giambuzzi e Cecere, inutile il pareggio di Ngom per i biancorossi. Gli highlights dell’1-2 della 29^ giornata del girone H di Serie D nel servizio di Telesveva.

“Vittoria meritata e figlia del gruppo”. Così Giuseppe Scaringella, allenatore della Fidelis Andria.

Di “sconfitta figlia delle ingenuità” parla invece l’allenatore biancorosso Salvatore Ciullo.

Ritorno in campo il 7 aprile con Team Altamura-Barletta e Fidelis Andria-Bitonto. Clicca qui per rivivere l’intera diretta del derby su Telesveva, con la telecronaca di Luca Guerra e il commento tecnico di Peppino Ernesto e Federico Cerone.