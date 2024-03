Un gol di Cecere condanna il Barletta a un nuovo stop consecutivo e consegna il derby alla Fidelis Andria, nonostante una prova non malvagia dei biancorossi di Ciullo. Di Ngom il momentaneo pari dopo il vantaggio del solito Giambuzzi per i federiciani. Commozione da ambo le tifoserie per il ricordo del tifoso biancorosso Pedro Digiorgio, scomparso prematuramente ieri.

Barletta 1922(4-3-3): Sapri; Lacassia(56’Ngom), Camilleri, Capone, Lobosco(81’Inguscio); Del Prete, Basanisi, Fornaro(56’Garofalo); Pulina, La Monica(71’Diaz), Caputo. A disposizione: Bufano, Bramati, Cafagna, Belladonna. All.Ciullo

Fidelis Andria(3-4-3): Baietti; Ferrara, Telera, Padalino; Riefolo, Cecere, Cancelli, Quitadamo(73’Bottalico); Strambelli(63’Russo), Jefferson(63’Scaringella), Giambuzzi(79’Varsi). A disposizione: Fratti, Ponzo, Silvestri, Piccioni, Dragà, Russo. All.Scaringella

Reti: 6’Giambuzzi, 74’Ngom, 83’Cecere

Note-Angoli 0-3. Ammoniti: Riefolo, Fornaro, Telera.

Primo Tempo

6’Vantaggio Andria. Respinta corta di Sapri sul tiro di Strambelli, ci arriva Giambuzzi che non sbaglia a porta vuota.

7’Jefferson di testa non trova lo specchio da buona posizione.

15’Punizione insidiosa di Lobosco, palla sull’esterno della rete.

21’Tiro di Caputo dalla distanza, illusione ottica del gol ma palla che termina fuori.

35’Si coordina La Monica sugli sviluppi di un calcio d’angolo, respinge la difesa dell’Andria.

39’Barletta vicino al pari. Colpo di testa di Camilleri e grande parata di Baietti.

45’Fine primo tempo, Fidelis in vantaggio 0-1.

Secondo Tempo

67’Colpo di testa di Telera, blocca Sapri.

74’Pareggio del Barletta! Ngom svetta più alto di tutti sugli sviluppi di un calcio di punizione e non dà scampo a Baietti.

78’Vicina al gol la Fidelis con Russo, zampata deviata da Sapri con apprensione, poi si salva miracolosamente la difesa del Barletta.

80’Pericoloso anche il Barletta con Diaz sottoporta, attento Baietti.

81’Russo calcia da posizione favorevole, tentativo alto.

83’Vantaggio Fidelis con Cecere che riceve palla da Russo e fulmina Sapri.

86’Colpo di testa di Diaz, palla fuori.

88’Scaringella a tu per tu con Sapri si divora l’1-3.

96’Finisce 1-2 tra Barletta e Fidelis Andria.

A cura di Giacomo Colaprice