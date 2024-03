Fede, tradizione, storia e folklore. Il racconto dei riti e delle celebrazioni della Settimana Santa in Puglia vedrà protagonista ancora una volta Telesveva. Tutto rigorosamente in diretta a partire da questa notte per terminare sabato mattina. Da Trani a Bisceglie passando da Barletta ed Andria per concludere le dirette a Canosa. Una due giorni intensa tutta da vivere sui social ed in tv sul canale 18.

Un importante sforzo organizzativo per raccontare un momento di comunità, identità e passione sul territorio.

Si parte con la Processione Penitenziale di Trani con l’uscita della Madonna Addolorata dalla Chiesa di Santa Teresa: collegamento in diretta dalle 2,45 di questa notte.

Si prosegue al mattino con l’ormai famosa celebrazione dell’Incontro a Bisceglie tra Gesù e sua Madre prima della crocifissione. Un momento dal grande impatto emotivo e simbolico, collegamento in diretta a partire dalle 8,45.

Poi ancora la Processione Eucaristico-Penitenziale di Barletta con collegamento alle 13,30 in diretta per un rito antichissimo di devozione dell’intera città.

A sera la Processione dei Misteri da Andria, dalle 18,45 live dalle strade della città federiciana per l’uscita delle antiche statue che rappresentano la Passione di Cristo dalla Chiesetta del Purgatorio accompagnate anche dalla Sacra Spina.

Infine, a chiudere i Riti della Settimana Santa ci sarà quello più suggestivo e coinvolgente e cioè il canto dello Stabat Mater da Canosa di Puglia. Sabato mattina in diretta a partire dalle 8,30 il canto struggente delle 350 donne velate.

Tutto live sia sul canale 18 di Telesveva che sui canali social anche di News24city.