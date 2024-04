Ai nastri di partenza l’ Erasmus+ + project del Liceo “A. Casardi” di Barletta, progetto di scambio tra orchestre tra la formazione spagnola della scuola IES Juan de la Cierva y Codorníu, città di Totana, Murcia e l’orchestra giovanile del Liceo Casardi, nata in seno al progetto “New Dimension of sound 3” patrocinato dal Miur e composta da 42 studentesse e studenti frequentanti il Liceo Musicale e il Liceo Classico “A. Casardi”. L’orchestra il prossimo 8 aprile partirà per la Spagna, dove effettuerà un importante concerto il giorno 11 aprile nel teatro della città di Totana.

Il Liceo Casardi ospiterà gli studenti dal 15 al 19 aprile, offrendo un programma ricco di iniziative sul territorio. Grazie al fondamentale appoggio e sostegno delle famiglie degli studenti del Liceo “A. Casardi”, al patrocinio del Comune di Barletta e alla sensibilità di alcuni sponsor che hanno offerto un contribuito economico per la realizzazione del programma Erasmus+, gli studenti faranno visita ai luoghi caratteristici della nostra città e del territorio circostante. Saranno le attività musicali ad avere il ruolo più importante e saranno finalizzate alla realizzazione del grande evento del Concerto del 18 aprile, presso la sala Arianna del Brigantino 2 in Barletta, e la conclusiva festa di consegna attestati. L’ingresso alla serata evento del 18 Aprile, gratuito fino ad esaurimento posti, sarà regolato da inviti da richiedere direttamente alle docenti referenti del progetto, prof.sse Miguens Angelica e Sasso Maria, presso il Liceo “A. Casardi”.

La dirigente Scolastica prof.ssa Serafina Maria S. Ardito sottolinea come l’ambizioso progetto Erasmus+ ha già posto in essere la partnership tra scuole e altre organizzazioni locali, come l’Amministrazione Comunale e realtà musicali del territorio. Il progetto Erasmus+ ha come obiettivo, tra gli altri, quello di promuovere l’acquisizione di varie competenze, l’interesse per altre lingue europee, il miglioramento della conoscenza della lingua inglese, lo stimolo alla creatività, all’abitudine a cooperare e a riflettere sulle questioni ambientali.