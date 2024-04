L’equilibrio regna sovrano solo nel primo quarto, in cui le squadre rispondono colpo su colpo. Per Barletta incidono Zustovich e capitan Falcone, mentre sono Feruglio e Acuna a caricare i padroni di casa(20-19). Nei secondi dieci minuti il parziale di 30-13 che segna uno spartiacque nell’economia della gara: Barletta nervosa e poco concreta, Fasano più determinata e in grado di giocare con equilibrio la sua pallacanestro.

Al rientro dagli spogliatoi, ritmi ancor più spezzettati per i diversi falli tecnici comminati ai biancorossi. Ad approfittarne è Fasano che controlla agevolmente e poi allunga in un quarto quarto in cui Barletta prova, senza successo, a mantenere la differenza canestri a favore. Prestazione da archiviare dunque per i ragazzi di coach Scoccimarro, che domenica prossima saranno chiamati all’ultimo incontro casalingo della regular season contro Mesagne. Determinante sarà conquistare i due punti per blindare una posizione utile(con fattore campo a favore ndr) in un ipotetico turno di spareggi che, per quanto ancora in bilico e subordinati al percorso di Mola e Bari in B Interregionale, restano concreti.