Coppa Puglia quasi ipotecata per l’Audace Barletta che, nel turno d’andata della finale playoff contro lo Squinzano, espugna l’ostico impianto salentino grazie a un incoraggiante 0-2 a firma di Laboragine e Lomuscio.

Primo tempo equilibrato, quello disputato nella giornata di mercoledì 10 aprile in un ”De Ventura” gremito in ogni ordine di posto. L’Audace gioca la sua gara con disinvoltura e viene premiato al 34′ con un calcio di punizione velenoso di Laboragine che termina la sua corsa nel sacco senza essere deviato. Lo Squinzano ci prova per tutta la gara, ma è l’Audace, sfruttando una superiorità numerica nella seconda parte del secondo tempo, ad andare ancora a segno con una conclusione violenta di bomber Lomuscio, che manda in estasi la panchina guidata dal duo Beppe Iannone e Mimmo Tanzi. Archiviata l’andata, i barlettani saranno chiamati al ritorno della finale il 24 aprile, con sede da definire tra il ”Manzi” o il suggestivo ”Puttilli”, per portare a casa la prima Coppa Puglia della loro storia.

Foto Sergio Porcelli

A cura di Giacomo Colaprice