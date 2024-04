Non arriva il tanto atteso primo acuto per la Nelly Volley che, nella trasferta più lunga della stagione, cede per 3-0 al San Cassiano che conquista con merito i tre punti. Nonostante infatti un primo set equilibrato e vinto per 28-26 dalle padrone di casa, la formazione barlettana non riesce a risalire la china e subisce la maggiore incisività delle leccesi. I successivi due set sono infatti a senso unico e terminano con i parziali di 25-17 e 25-15.

Prestazione da rivedere e classifica sempre più complicata per capitan Pinto e compagne che, per sperare ancora nel mantenimento della categoria, dovranno fare bottino pieno nelle prossime tre gare interne contro Potenza, Don Milani Bari e Ostuni. Sono 7 i punti infatti che separano la Nelly dal secondo posto, occupato da San Cassiano e Ostuni al momento.