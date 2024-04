Si terrà domani, mercoledì 17 aprile 2024, alle ore 10.30, presso la sala giunta di Palazzo del Comune di Barletta, la conferenza stampa di presentazione del “Giro del Mediterraneo in rosa” alla presenza del sindaco Cosimo Cannito, dell’assessore allo sport Marcello Degennaro, dei vertici della Federazione Ciclistica Italiana e dell’A.S.D. TEAM BLACK PANTHERS organizzatrice dell’evento.

Dopo i campionati mondiali di Coastal Rowing & Beach Sprint, la città di Barletta è pronta ad ospitare nel weekend un altro grande evento sportivo di richiamo internazionale.

Cinque tappe, più di 638 chilometri, due regioni attraversate (Campania e Puglia), toccando il mar Tirreno e l’Adriatico. 132 le atlete in gara in rappresentanza di 22 formazioni provenienti da: Italia, Gran Bretagna, Kazakistan, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi Uniti, Svizzera, Messico, Belgio, Spagna, Portogallo, Ukraina, Australia e Polonia.

Sono i numeri della seconda edizione del Giro Mediterraneo in Rosa, competizione ciclistica femminile. La seconda gara a tappe più importante d’Italia è in programma dal 18 al 23 aprile.

Barletta sarà tappa del circuito domenica prossima 21 aprile. Le strade interessate dal giro alla partenza (ore 12.30): piazza Aldo Moro, via Baccarini, via Imbriani, via Canosa. Le strade interessate dal giro al ritorno (ore 15.30/16.00): via Trani, via Misericordia, litoranea di Levante (viale Regina Elena), via Cafiero, lungomare di ponente “Pietro Mennea”.