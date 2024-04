A trent’anni di distanza dall’avvio della “Primavera pugliese”, ripercorriamo le tappe che hanno condotto una stagione politica densa di speranze e rinnovamento. L’elezione di Nichi Vendola alla guida della Regione Puglia ha rappresentato la consacrazione di un momento importante per il partito della Rifondazione comunista.

Ne parleremo con Vincenzo Colaprice autore de “La primavera pugliese – Rifondazione comunista dal 1991 alla presidenza Vendola”, pubblicato dalla Stilo Editrice; la presentazione del testo avverrà attraverso il dialogo con una protagonista di quegli anni Maria Campese, oggi esponente di Sinistra Italiana.

Modera l’incontro il giornalista Paolo Doronzo. L’appuntamento è per venerdì 19 aprile alle ore19,00 presso la libreria I Funamboli in via Madonna degli Angeli35, Barletta.