“In seguito alla domanda di attualità – dichiara il Sindaco Cosimo Cannito – formulata dal Capogruppo PD nell’ultimo Consiglio comunale circa i lavori all’interno della Cementeria, si

comunica che ho disposto un immediato sopralluogo al fine di verificare la ragione degli stessi. Il verbale del sopralluogo è stato trasmesso al Dirigente del Settore Urbanistica per la verifica dell’irregolarità delle procedure autorizzative e quindi della loro eventuale sanzionabilità.

Si informa, inoltre, che è in corso la caratterizzazione del suolo all’interno dello stesso stabilimento, come da accordo Cementeria/ARPA i cui esiti serviranno per il documento di rischio. Infine, si conferma che i dati pubblicati da ARPA circa la qualità dell’aria fanno riferimento in maniera inequivocabile alla convenzione ARPA/Commissario Straordinario (risoluzione spaziale di 1km x 1km). Si comunica altresì che è stata inoltrata al Presidente della Provincia la copia delle istanze riguardanti le richieste AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) da parte dalle aziende insalubri del territorio al fine di consentire all’Amministrazione comunale una preventiva valutazione.

Voglio rassicurare i cittadini – conclude il Sindaco – in merito alla costante attenzione dell’Ente nei confronti della tutela ambientale. Sappiamo bene che l’opinione pubblica chiede alle Istituzioni, nel rispetto delle competenze a ciascuna attribuite, attività di controllo sulle situazioni di potenziale rischio e impulso alla sensibilizzazione nei confronti degli organi di riferimento affinché si garantisca, sempre, il supremo diritto alla salute. Il nostro operato riflette alla perfezione questo impegno e, in proposito, annuncio che il prossimo 20 Maggio, a Palazzo di Città, questi argomenti saranno affrontati con i rappresentanti delle Associazioni ambientaliste”.