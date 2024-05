“Accogliamo con favore e sollievo la risposta del sindaco ai quesiti da me posti in consiglio comunale in materia ambientale ed in particolare sulla vicenda legata ai lavori all’interno della cementeria, ma allo stesso tempo una riflessione sorge spontanea: sono necessarie le sollecitazioni dei cittadini che meritevolmente si occupano di tematiche ambientali per ottenere azioni concrete da parte dell’amministrazione? L’ambiente è una cosa seria e merita attenzioni costanti”. Così la capogruppo del Partito Democratico, Rosa Cascella.

“Da mesi – spiega Cascella – su una tematica così delicata stiamo assistendo ad una propaganda vuota, priva di atti amministrativi concreti. Andando a ritroso, due mesi fa si è celebrato un consiglio comunale dedicato interamente all’ambiente, ma al di là delle vacue promesse non è stato concretizzato nulla. L’assessore all’Ambiente Giuseppe D’Alba e il sindaco Cannito parlavano di controlli sulle aziende insalubri, ma dopo mesi non se ne conosce l’esito tanto che nessuno di loro si era accorto di quanto stesse avvenendo all’interno della cementeria con modifiche che potrebbero anche avere rilevanza sotto il profilo dell’illecito amministrativo”.

“Serve una sveglia. L’incontro con le associazioni, convocate a palazzo di città per il prossimo 20 maggio, sarà una buona occasione per fare il punto della situazione, ma fa riflettere – sottolinea la capogruppo dem – che ciò avvenga quasi un anno dopo l’ultima volta: sarebbe questa l’attenzione rivolta alle tematiche ambientali?”.

“Auspichiamo – conclude Cascella – che l’incontro del 20 maggio possa segnare davvero un cambio di passo e l’avvio di un confronto concreto e costante con le associazioni. Lo ripeto ancora una volta, l’ambiente è una cosa seria e bisogna occuparsene con attenzioni costanti ed atti concreti: ne va della nostra salute e soprattutto di quella dei nostri figli.