Game over. Un rigore di Palmieri condanna il Barletta alla sconfitta in quel di Angri, ma soprattutto alla retrocessione in Eccellenza. Un triste epilogo per una stagione negativa sotto ogni punto di vista. È il tempo dell’assunzione di responsabilità.

ANGRI (4-3-3): Palladino, De Marco, Allegra, Mane, Picascia; Herrera (85′ Acampora), Mettivier, Sabatino (70′ Rosolino); Mansour (68′ Palmieri), Poziello (85′ Giorgio), Ascione (82′ Di Mauro). A disposizione: Castellano, Schiavino, Capuano, Fabiano. Allenatore: Liquidato.

BARLETTA (4-3-3): Sapri, Garofalo, Capone, Camilleri, Lobosco (70′ Sepe); Del Prete, Basanisi, Fornaro (70′ De Marco); Ngom (82′ La Monica), Diaz, Caputo. A disposizione: Guido, Cafagna, Forgione, Pulina, Lippo, De Marino. Allenatore: Ciullo.

Reti: 76’rig Palmieri