Da lunedì 6 maggio fino a mercoledì 15 il Sottovia di via Andria a Barletta sarà interessato dai lavori di installazione delle pompe di sollevamento idrico con sistema di teleallertamento effettuati da RFI. Pertanto l’ufficio tecnico del Traffico ha ordinato per la durata dei lavori la chiusura totale temporanea al traffico veicolare (con divieto di transito dalle ore 00,00 alle 24,00) su via Andria nel tratto stradale compreso tra Via Boccasini e la rampa di via Milite Ignoto.

Il traffico veicolare dovrà, quindi, seguire le seguenti direttive.

-In uscita da Barletta in direzione (Andria – Autostrada – SS 170 – SS16) è NECESSARIO svoltare in via Chieffi, immettersi in via Vitrani e di seguito in via Milite ignoto per poi raggiungere via Andria tramite la rampa accesso.

-Chi arriva da Andria (Autostrada – SS 170 – SS16) potrà ESCLUSIVAMENTE giungere in via Callano.

– Chi giunge da Andria (Autostrada – SS 170 – SS16) direzione Barletta Centro è obbligato ad uscire a Barletta Patalini.

“Si tratta di lavori importantissimi – ha dichiarato il Sindaco Cosimo Cannito – ai fini della fruibilità definitiva di questa opera strategica per la viabilità cittadina. Come sempre chiedo ai cittadini un po’ di pazienza per questi pochi giorni di disagio che possono anche ridursi di numero se tutto procederà senza intoppi di tipo tecnico”.