L’associazione storico-culturale barlettana “I Cavalieri del Mito” parteciperà con i suoi componenti al Corteo Storico di San Nicola a Bari per le celebrazioni dedicate al Santo in programma da domani 7 fino al 9 maggio. Al tradizionale arrivo dal mare del santo sarà presente il gruppo barlettano quale scorta per tutto il corteo in programma domani sera, evento suggestivo atteso da baresi e turisti e ormai tradizione consolidata.

«Tradizione e sentimento sono palpabili in ogni barese ma ormai questa tradizione ha travalicato i confini cittadini – esprime con fierezza il presidente dell’associazione Ruggiero Di Lernia – Per noi è un grande onore portare un pezzetto di Barletta nel Corteo di San Nicola, ormai divenuto evento stabile e apprezzato da tutti. Il santo di Myra, con la sua vocazione di unione di mondi e religioni in un momento così complesso, non potrà far altro che portare gioia ma anche ragionevolezza in tutti. Vi aspettiamo».

Abili nella tecnica equestre adattata ai canoni del combattimento medievale a cavallo, i componenti dell’associazione “I Cavalieri del Mito” sono noti per la partecipazione agli appuntamenti della rievocazione della Disfida di Barletta, incluso il certame cavalleresco, dove si esibiscono negli scontri tra cavalieri con coreografiche cadute a comando. Il gruppo ha partecipato anche a varie manifestazioni come il Palio di Ribusa della città di Stilo (Reggio Calabria), il Palio dell’Anello a Terlizzi e la sfilata degli Aragonesi a Napoli, portando sempre in alto con orgoglio il nome di Barletta e la passione per le rievocazioni.