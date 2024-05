Anche quest’estate torna a Barletta l’RDS Summer Festival 2024 presso il Fossato del Castello per vivere la musica di grandi artisti italiani del momento, con la conduzione speciale di Anna Pettinelli. A darne notizia lo stesso sindaco Mino Cannito attraverso il suo profilo Facebook, oltre che il sito ufficiale dell’evento. Tanti i talenti emergenti e i dj set con i grandi successi della radio.

Non solo, verranno installati anche tantissimi giochi per un tour italiano composto da 12 tappe per eventi da vivere e condividere.

Il 5 e 6 luglio ci sarà la tappa barlettana, che torna dopo l’edizione dell’estate scorsa. L’ingresso all’RDS Summer Festival 2024 è gratuito ed è aperto a tutti. A partire da martedì 21 maggio ci si potrà prenotare sul sito rdssummerfestival.it una volta che ci si sarà registrati, si riceveranno tutte le indicazioni necessarie per confermare la presenza, così da garantirsi un posto per accedere al live.

Anche quest’anno continua la collaborazione con Galbanino per “RDS Summer Festival, con Galbanino il palco è il tuo! Vol.2” insieme a Open Stage. Samara Tramontana e Gaia Garavaglia – speaker di RDSNEXT, la social web radio del gruppo fatta dalla GenZ per la GenZ – presenteranno i talenti emergenti che avranno la possibilità di esibirsi sul palco del Festival davanti a migliaia di persone, aprendo i concerti dei più grandi artisti italiani. Una giuria d’eccezione presiederà il casting, al quale è possibile iscriversi dalla sezione dedicata sul sito di RDS a partire dal 15 maggio, e decreterà i giovani artisti che potranno vivere il sogno di calcare e condividere il palco con i propri idoli musicali. Non solo, ma al termine del festival verrà scelto un artista che avrà la possibilità di incidere e pubblicare un brano inedito prodotto dal celebre producer CanovA. Tra i main sponsor dell’iniziativa anche Coca Cola, che animerà lo spazio del Festival offrendo momenti di svago, giochi, attività di sampling e distribuzione gadget.

Media partner dell’evento sarà il Corriere della Sera.