Il Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, avv. Bernardo Lodispoto, esprime i suoi sentimenti di gratitudine e riconoscenza alla Dott.ssa Rossana Riflesso, che lascia dopo poco meno di due anni l’incarico di Prefetto di Barletta-Andria-Trani per assumere analogo incarico ad Avellino e contestualmente porge il benvenuto alla Dott.ssa Silvana D’Agostino, nuovo Prefetto della BAT, proveniente da Biella.

«Desidero porgere il mio saluto come Presidente della Provincia, ma anche come Sindaco del Comune di Margherita di Savoia, alla Dott.ssa Riflesso, nominata il 26 luglio 2022 Prefetto di Barletta-Andria-Trani dove ha assunto le funzioni il successivo 4 agosto, per il lavoro svolto in questo proficuo periodo nel campo della prevenzione delle devianze giovanili, del contrasto alla criminalità e nella diffusione della cultura della legalità. Il nostro è un territorio non semplice ma che la Dott.ssa Riflesso ha seguito con impegno ed attenzione, rafforzando il legame tra cittadini ed istituzioni: le formulo dunque, a nome di tutti i sindaci del territorio, i miei migliori auguri per il nuovo prestigioso incarico e, nel contempo, accolgo il nuovo Prefetto, Dott.ssa Silvana D’Agostino, con la ferma convinzione che saprà essere all’altezza del gravoso compito che le è stato assegnato ed anticipando

la massima collaborazione per tutte le iniziative che Ella vorrà assumere a difesa della legalità ed a tutela delle istituzioni democratiche».