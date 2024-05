Questa mattina alle ore 11.30, alla presenza del Questore di Barletta Andria Trani, Alfredo Fabbrocini, dei Dirigenti degli Uffici della Questura e dei Commissariati, nonché di una rappresentanza delle poliziotte e dei poliziotti della sesta provincia pugliese, il Cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Piero D’alba, ha presieduto una messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore in occasione del mese mariano.

La Polizia di Stato ha scelto Barletta, città ove è particolarmente sentito il culto della Madonna dello Sterpeto, per dimostrare la propria vicinanza alla popolazione della provincia ed alle tradizioni locali, con la consapevolezza che la conoscenza del territorio passa anche dalla valorizzazione condivisa dei riti liturgici più significativi per la cittadinanza.

Durante la celebrazione il Cappellano della Polizia di Stato ha colto l’occasione per ricordare l’importanza dell’impegno profuso quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato, seguito in tale considerazione dal Questore Fabbrocini che ha rimarcato come anche l’alta adesione alla celebrazione odierna sia testimonianza concreta del motto della Polizia #essercispempre.