Associazioni e cittadini insieme per lanciare idee e proposte: al via il percorso partecipativo per la redazione del Piano Comunale delle Coste.

Lunedì 13 maggio e martedì 14 maggio alle ore 16 presso il Future Center di viale Marconi, 39 si terranno gli incontri pubblici.

Lunedì saranno destinati alle associazioni del settore balneare e ai vari ordini professionali. Martedì potranno partecipare e intervenire le associazioni della città e i cittadini.

Interverranno il sindaco di Barletta Cosimo Damiano Cannito, il consigliere comunale delegato all’Urbanistica Gennaro Cefola, il dirigente di settore Ing. Francesco Lomoro, l’Arch. Michele Fiorella, responsabile dell’Ufficio Piani e Programmi del Comune di Barletta, l’Arch. Nicola Fuzio, progettista del P.C.C..

Il Piano Comunale della Coste di Barletta ha come finalità il miglioramento della qualità degli stabilimenti balneari; favorire l’innovazione e la diversificazione dell’offerta turistica; regolamentare le diverse attività ai fini della integrazione e complementarità tra le stesse; costituire un quadro di riferimento finalizzato all’armonizzazione delle azioni dei soggetti pubblici e privati sulla fascia costiera.

L’auspicio è che il nuovo Piano Coste diventi l’occasione per ripensare il territorio costiero in un’ottica di ammodernamento e conseguente sviluppo della costa di Barletta.