Secondo fine settimana a tutta danza per Barletta con l’undicesima edizione dell’XI edizione di Teatrodanza Azioni in Danza che terminerà il 19 maggio. Il progetto, che ha l’obiettivo di lavorare sulla divulgazione, creazione e promozione della danza contemporanea è sostenuto dal Comune di Barletta e realizzata dal Teatro Pubblico Pugliese in collaborazione con il Network Anticorpi XL e Associazione KRASS, è ideato, curato e coordinato da Stefania D’Onofrio, performer e operatore culturale.

Tre i giorni dei prossimi appuntamenti in programma sono tutti al femminile, con nomi prestigiosi della danza contemporanea, coreografe e danzatrici affermate e riconosciute a livello nazionale e internazionale che si alterneranno nello spazio allestito nella Chiesa di Sant’Antonio. Si inizia venerdì 10 maggio (ore 21.00) con una prima regionale, in esclusiva per Barletta: FÀTICO, ultima creazione di e con Irene Russolillo, performer, vocalist e coreografa con un approccio transdisciplinare alla scena. In Fàtico è in scena con Edoardo Sansonne (anche autore della composizione sonora), prodotto da ORBITA | Spellbound – Centro Nazionale di Produzione della Danza.

Sabato 11 maggio (ore 21.00) si prosegue con KOKORO (versione site specific) prodotto da Körper – Centro Nazionale di Produzione della Danza – di e con Luna Cenere danzatrice, performer e coreografa vincitrice del bando per le nuove coreografie della Biennale di Venezia (2022). A seguire ci sarà SLOWBURNER di e con Annalisa Palmieri, danzatrice barlettana attiva sulle scene del Teatrodanza tedesco, e Stsiapan Hurski.

Domenica 12 maggio (posticipato ore 20.00) si chiude il week end di programmazione prima con QUEL CHE RESTA (produzione NEXUS) firmato da Simona Bertozzi e che vede in scena la stessa Bertozzi insieme a Marta Ciappina (Premio Ubu 2023 come Migliore Performer); e dopo con WABI-SABI della talentuosa Sofia Nappi, artista ormai molto attiva nel panorama internazionale, interpretato da Glenda Gheller, Adriano Popolo Rubbio, Paolo Piancastelli e co-prodotto da Sosta Palmizi e Komoco.

Prossimo weekend in collaborazione con Anticorpi XL – Network italiano per la promozione della giovane danza d’autore, la rassegna inoltre ospiterà in esclusiva regionale Infieri di PierAndrea Rosato e Inesorabilmenteunavia di YoY Perfoming Arts (entrambi il 18 maggio), lavori selezionati per la Vetrina della Giovane Danza d’Autore 2023 di Anticorpi XL; e Totemica di Manfredi Perego (17 maggio) e R.I.A.D Rhythm Is A Dancer di Boombox Squad / Mattia Quintavalle e Giacomo Turati (18 maggio), due delle cinque creazioni vincitrici di Danza Urbana XL 2024, azione del Network Anticorpi XL a sostegno della danza urbana e site-specific italiana.

A Barletta non possono naturalmente mancare le compagnie pugliesi: ResExtensa con una coreografia di Serena Angelini (17 maggio) e il collettivo Krass composto dalle artiste barlettane Stefania D’Onofrio, Elisabetta Lauro e Dania Mansi (19 maggio).

“Siamo davvero contenti della risposta del pubblico – commenta Stefania D’Onofrio -. Chi sta seguendo è entusiasta. Eppure, non si tratta di un pubblico di esperti, anzi. Tantissimi giovani e con loro anche numerosi adulti appassionati che stanno scegliendo di trascorrere il loro tempo libero con noi e con i nostri spettacoli. E questo ci riempie di gioia. Ci sono tante persone che ci dicono che questa rassegna sta portando ossigeno e tanti stimoli nella vita quotidiana, fa riflettere e che sembra un luogo di incontro, più che una vetrina, un luogo di scambio di pensieri ed esperienze”.

Il programma dettagliato di tutta la rassegna è disponibile sul sito del Teatro Pubblico Pugliese: https://www.teatropubblicopugliese.it/rassegna/azioni-in-danza-2024/

Info:

Chiesa di Sant’Antonio _ Barletta,– 10/11/12 maggio – 17-18-19 maggio 2024.

Info e prenotazioni 327 545 8920 / [email protected]

Costo dei biglietti intero 10€ , agevolazioni per studenti universitari, scuole di danza, over 65 e under 12 .